Hückeswagener Hospizgruppe Karikaturen zum Umgang mit Leben und Tod

In diesem Jahr feiert die Hospizgruppe „Die Weggefährten“ ihr 25-jähriges Bestehen. Im Zuge dessen gibt es eine Reihe an verschiedenen Veranstaltungen. Und als nächstes steht etwas ganz Besonderes auf dem Programm, denn die Gruppe lädt zu einer Karikaturen-Ausstellung zum Thema „Wenn der Tod dich anlacht“ ein. Dazu findet am kommenden Freitag, 24. Mai, 16 bis 18 Uhr, eine kleine Vernissage in den Räumen der Hospizgruppe an der Goethestraße 8 statt.