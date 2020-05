Die gute Nachricht für Hückeswagen : Wurstsalat-Überraschung von der „Alm“ frei Haus

Diesen Wurstsalat gibt es in der „Klütinger Alm“, die Horst Hellerling fast wöchentlich besucht. Foto: Braselmann

Hückeswagen Die Wirtinnen der „Klütinger Alm“ brachten dem Hückeswagener jetzt spontan sein Lieblingsessen bis vor die Tür. Der 91-Jährige ist der Liebling der Gastwirt-Familie aus Breckerfeld.

Wenn Horst Hellerling, der seit mittlerweile 53 Jahren in Hückeswagen lebt, spricht, ist seine Berliner Beimat unverkennbar. Und so verwundert es auch nicht, wenn er berlinert: „Ick hab beinahe jeheult.“ Die Tränen wären dem 91-Jährigen dieser Tage deshalb fast gekommen, weil auf seiner Türschwelle sein geliebter Wurstsalat und eine Flasche Bier abgestellt waren. Im vorgeschriebenen Sicherheitsabstand warteten derweil Sigrid Braselmann und ihre Tochter Heide, die Überbringerinnen der lukullischen Glücksgegefühle.

Seit gut 15 Jahren fährt Hellerling etwa einmal in der Woche in die „Klütinger Alm“, einem Restaurant in Breckerfeld 500 Meter hinter der Grenze zu Radevormwald, das sich auf östereichische Kost spezialisiert hat. Ein spezielles Gericht mag der Ehrenvorsitzende der Rehabilitation- und Behindertensportgemeinschaft (RBS) und der IG Frühschwimmer ganz besonders: Wenn er das Lokal besucht, bestellt er regelmäßig den Wurstsalat und ein Bier. „Wir unterhalten uns dann. Das ist ein ganz angenehmes Wirt-Gast-Verhältnis“, erzählt Hellerling.