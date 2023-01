Wünsche der Hückeswagener für das Jahr 2023 Hückeswagener Hoffnungen für 2023

Dietmar Persian „Wir können in Hückeswagen dankbar sein, dass es uns alles in allem gut geht und wir in 2022 auch vieles gut und gemeinsam gemeistert haben“, sagt der Bürgermeister, der dabei etwa an die neue Löwen-Grundschule, den Glasfaserausbau und die Aufnahme vieler Geflüchteter denkt. „Mit diesen guten Erfahrungen können wir zuversichtlich ins neue Jahr gehen, unabhängig davon, was uns erwarten wird. Ich wünsche mir, dass wir in Hückeswagen alle gemeinsam diese Zuversicht nicht verlieren.“