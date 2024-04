Hückeswagener Hochwasser 2021 Was von der Katastrophe übrig blieb

Info

Beginn Mittwoch, 14. Juli 2021, war ein warmer Tag, aber es hatte viel geregnet. Mehr als sonst jemals zuvor – 160 Liter Regen fielen bis in die Nacht zu Donnerstag in nur 24 Stunden pro Quadratmeter in der Schloss-Stadt.

Flut In den Abendstunden, ab etwa 18 Uhr, kam dann die Flut. Die Wupper wird von vielen kleinen Bächen gespeist, die sie zusammen mit dem heftigen Niederschlag zu einem reißenden Fluss anwachsen ließ. In der Nacht wurde es richtig schlimm, so dass etwa die Firma Klingelnberg und weitere Betriebe entlang der Wupper unter Wasser standen. 800 Anrainer etwa aus Kleineichen und aus der Wupper-Siedlung an der Vorsperre mussten evakuiert werden, da zu allem Überfluss auch noch der Damm des Beverteichs zu brechen drohte.

Ende So schnell die Flut gekommen war, so schnell war sie in den frühen Morgenstunden des 15. Juli wieder weg. Das Wupperwasser hatte sich von Straßen und Wiesen zurückgezogen, der Fluss selbst führte aber weiterhin viel Wasser.