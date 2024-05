25 Jahre Hospizgruppe „Die Weggefährten“ in Hückeswagen Was bleibt ist die Erinnerung

Vielen Menschen sei gar nicht bewusst, dass sie sich an eine Hospizgruppe wenden können – und zwar auch im Fall einer vorübergehenden Krankheit, die heilbar ist. Die dreifache Mutter hat durch den Rückhalt in der Familie, die Unterstützung der Weggefährten und der Spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) eine große und wertvolle Hilfe erfahren. „Man packt das nicht ohne Hilfe“, ist die 46-Jährige überzeugt und macht allen Betroffenen Mut, sich vertrauensvoll an die Hospizgruppe zu wenden und Hilfe anzunehmen. „Es waren zwei schwere Jahre, aber viel schwerer waren sie für Micha. Er hat gekämpft bis zum Ende, und es tröstet mich, dass er so gegangen ist, wie er es sich gewünscht hat“, fügt sie mit Tränen in den Augen hinzu.