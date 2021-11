Hückeswagener Kleiderkammer schickte eine Hilfslieferung nach Bad Neuenahr : Der Schock sitzt noch immer tief

Das Hochwasser hatte am 14. und 15. Juli „ganze Arbeit“ geleistet und nicht nur diese Brücke in Bad Neuenahr zum Einsturz gebracht. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Bad Neuenahr/Hückeswagen Im Ahrtal war die Zerstörung durch die Jahrhundertflut besonders groß. Unsere Redaktion begleitete die katholische Kleiderkammer bei ihrer Hilfslieferung.

Es ist ein herrlicher Herbsttag Mitte November. Die Sonne scheint, es ist etwa acht Grad kalt. Wenn man von der Autobahn abgefahren ist und in Richtung der rheinland-pfälzischen Kleinstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler fährt, erkennt man die Schönheit des Ahrtals direkt, das sich wie hingeworfen vor einem ausbreitet. Die sanft geschwungenen Hügel, die malerischen Weinberge, im Tal schlängelt sich die Ahr. Was sich in diesem Moment hingegen nur erahnen lässt, weil es zumindest an dieser Stelle nicht direkt ins Auge fällt, sind die Auswirkungen der Jahrhundertflut, die die Weinregion in der Folge des Starkregens vom Abend des 14. Juli und der Nacht auf den 15. Juli wie kaum eine andere Region in Deutschland ereilt hatte.

Kommt man in die Stadt, fällt sofort das DRK-Beratungs- und Servicecenter Ahr auf. Auf der anderen Seite ist ein kleines Containerdorf aufgebaut, in dem es nur um das Thema Hochwasserkatastrophe geht. Hier arbeitet Sana Daghfous. Die 37-Jährige lebt in Bad Neuenahr, sie hat sich davor in der Flüchtlingshilfe engagiert. Am Tag nach der Flut, ist sie zum Roten Kreuz gekommen und hat ihre Hilfe angeboten. Wie so viele Menschen im Ahrtal.

DRK-Mitarbeiterin Sana Daghfous im Waschraum des Versorgungspunkts des Deutschen Roten Kreuzes in Bad Neuenahr. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Info Ein besonders stark betroffener Landkreis Ahrweiler Der Landkreis Ahrweiler war von der Jahrhundertflut am 14. und 15. Juli besonders stark betroffen. So wurden 62 Brücken zerstört, mehr als 3000 Gebäude beschädigt, davon mindestens 467 zerstört. In Rheinland-Pfalz kamen 141 Menschen ums Leben. Hückeswagen In der Schloss-Stadt kamen beim Wupper-Hochwasser keine Menschen zu Schaden. Dafür waren die materiellen Schäden teilweise extrem hoch – etwa bei den Firmen Klingelnberg, die die Schäden zwischen 55 und 65 Millionen Euro zu beklagen hat, und GKN Sinter Metalls, deren Standort An der Schlossfabrik im Zuge der Katastrophe Ende 2022 geschossen werden soll, oder dem Fitness-Studio Injoy. Auch die Umweltschäden durch ausgetretene Schadstoffe an der Wupper-Vor- und Talsperre sind immer noch schwerwiegend.

„Ich habe am Abend des 14. Juli gar nicht so viel davon mitbekommen. Ich war sogar um 23 Uhr noch einmal auf der Straße, alles schien da ganz in Ordnung zu sein“, sagt sie im Gespräch mit unserer Redaktion. Tatsächlich schien es nur so. Denn später in der Nacht wird sie von ihrer Nachbarin geweckt. „Komm raus“, habe diese zu ihr gesagt. „Bring dein Auto in Sicherheit, die Flut kommt.“ Sie habe nur gedacht: Welche Flut denn?

Wie sich im weiteren Verlauf der Nacht zeigen würde eine von bis dato nicht bekanntem Ausmaß. „So etwas habe ich noch nie erlebt, und ich habe den Zweiten Weltkrieg noch erlebt“, sagt eine ältere Frau, die zum Versorgungspunkt dazu gekommen ist. „Da sind wir als Kinder hin- und hergelaufen. Ab und zu ist dann eine Bombe heruntergekommen. Aber das Wasser. . . Das war flächendeckend.“

Die Zerstörung am Ufer der Ahr ist das deutlichste Zeichen der Flut. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Krieg ist ein Stichwort, das auch Sana Daghfous aufgreift. „So stelle ich mir den Dritten Weltkrieg vor. Nur die Bomben haben gefehlt, ansonsten war das wie im Krieg. Auch die Bundeswehr, die mit Panzern und allen möglichen anderen Fahrzeugen hier im Einsatz war.“ Die schlimmen Erlebnisse und die Erinnerungen daran stehen den beiden Frauen deutlich ins Gesicht geschrieben.

Davon ist heute, vier Monate später, nicht mehr sehr viel zu sehen. Die Aufräumarbeiten sind relativ schnell vorangegangen. Nur am Ufer der Ahr ist die Zerstörungswut des Wassers noch sichtbar: eingestürzte Brücken, aufgewühlte Erde, zerstörte Gebäude, hier und da tuckert ein Generator. „Die Ahr, so sagt man hier, ist die wildeste Tochter des Rheins“, sagt die ältere Frau. „Es war grausig, ich habe gerade einen Schulfreund getroffen, dessen Tochter und Schwiegersohn ertrunken sind. Wenn man jetzt zur Ruhe kommt, kommt das alles wieder hoch. Die Toten, die wir auf den Ladeflächen von Lkw liegen sehen haben, die Zerstörung. . .“ Ihre Wut auf die Politik ist groß. Beide Frauen glauben, dass Leben gerettet hätten werden können, wenn man früher gewarnt worden wäre. „Wenn ich könnte, würde ich dem Landrat auf die Backen hauen“, sagt die ältere Dame wütend.

Der Versorgungspunkt hat an drei Tagen geöffnet, mittlerweile ist es der einzige in der Stadt. „Zu Beginn haben jede Kirche, jeder Verein, viele Privatpersonen geholfen, die haben sich mittlerweile zurückgezogen“, sagt Sana Daghfous. In den Containern ist eine Kleiderkammer untergebracht, die Gaby Vollbrecht von der katholischen Kleiderkammer aus Hückeswagen an diesem Tag wieder mit einer Hilfslieferung angesteuert hat. Dazu ein Waschraum mit etwa einem Dutzend Waschmaschinen. Es gibt einen Duschraum und mehrere behördliche Anlaufstellen für Fluthilfe und andere Unterstützungen.

„Unser Hauptversorgungspunkt ist in Gelsdorf, aber das ist rund zehn Kilometer entfernt – gerade ältere Menschen kommen dort nicht einfach so hin“, berichtet die 37-Jährige. „Wir werden demnächst auch noch vier weitere Container aufstellen – als eine Art Begegnungszentrum für die Betroffenen.“

Die sichtbaren Schäden sind weitgehend verschwunden. Natürlich sind hier und dort noch viele Häuser eingerüstet, andere, vor allem am Flussufer, leerstehend, verrammelt. Allerdings ist der äußere Eindruck des Katastrophengebiets bereits beseitigt.

Das lässt aber selbstverständlich nicht auf das Innere der Menschen Rückschluss nehmen. Es lässt sich kaum erahnen, wie schlimm die Hilflosigkeit gegenüber der Naturgewalt Wasser gewesen sein muss. „Das Wasser ist so schnell gestiegen. Man konnte überhaupt nichts dagegen tun, sondern nur dabei zusehen“, sagt die 37-Jährige. „In der Innenstadt war das Wasser fast zweieinhalb Meter hoch, ich wohne mit meinen pflegebedürftigen Eltern etwas weiter draußen. Bei uns war zum Glück nur der Keller vollgelaufen.“ Dennoch liegt das Nervenkostüm auch knapp vier Monate später noch blank. „Es reicht jetzt! Zuerst war Corona – und ist es ja immer noch –, und dann kam die Flut. Zwei Katastrophen sind genug“, sagt Sana Daghfous.