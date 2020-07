Soziales Engagement in Hückeswagen : Die Helferlein bleiben weiterhin gefragt

Soziales Engagement in Hückeswagen

Hückeswagen Trotz Lockerungen greifen viele Hückeswagener auch jetzt noch auf die Leistungen der „Weitblick“-Gruppe zurück – Tendenz sogar steigend. Auch die älteren Helferlein sind wieder im Einsatz.

Ehrenamtliche Hilfe, Unterstützung von älteren Nachbarn und Senioren allgemein – das Engagement vieler Hückeswagener gerade während der Hoch-Zeit der Corona-Pandemie konnte sich sehen lassen. Auch die Helferlein, die vom „Weitblick“-Büro organisierten Gruppierung, waren aktiv. Wenngleich in anderer Form und Besetzung, wie Lotsin Margareta Coenen mitteilt. „Unsere Mitstreiter sind zumeist selbst ältere Semester, die habe ich dann ein wenig aus der aktiven Hilfe herausgenommen“, sagt sie. „Viele wollten allerdings gar keine Pause machen. Mir war das Risiko dann aber doch zu groß.“

Da die Hilfeanfragen indes nicht weniger wurden, sondern im Gegenteil sogar eher anstiegen, habe sie sich der Unterstützung jüngerer Helferlein versichert. „In Zusammenarbeit mit dem Hilfsangebot der Stadt haben einige jüngere Hückeswagener, die etwa in Kurzarbeit oder im Homeoffice waren, mitgeholfen“, berichtet Margareta Coenen. Mit den schrittweisen Lockerungen sowie den rückläufigen Infektionszahlen in der Schloss-Stadt – derzeit gibt es keine Corona-Patienten in Hückeswagen – sei nun aber die Stammbesetzung wieder aktiviert worden.