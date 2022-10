Auch Hückeswagener Ortsgruppe ausgezeichnet : Lebensretter erhalten Fluthelfermedaille

Hückeswagen Auch Hückeswagener DLRG-Mitglieder, die in der Flutnacht am 14./15. Juli 2021 im Einsatz waren, wurden jetzt durch Landesinnenminister Herbert Reul ausgezeichnet. Für sie ist das eine Anerkennung und Wertschätzung ihrer Arbeit.

Ohne die vielen Helfer hätte es in der Flutnacht 14./15. Juli 2021 wahrscheinlich doch zu einer Katastrophe mit Toten und Schwerverletzten in Hückeswagen geführt. So aber halfen etwa die Ehrenamtler vom Technischen Hilfswerk, der Feuerwehr und der DLRG dabei, dass es nicht zum Äußersten kam. Letztere wurden jetzt besonders ausgezeichnet: In einem Festakt in der Essener Grugahalle wurden neben vielen anderen Einsatzkräften aus dem Bereich Nordrhein auch die Helfer der DLRG Hückeswagen gewürdigt, die die Fluthelfermedaille erhielten. Darunter war auch eine Delegation aus dem Oberbergischen Kreis inklusive einiger Hückeswagener Lebensretter, wie deren Referentin für Öffentlichkeitsarbeit, Carina Teckentrup, auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte.