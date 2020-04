Helden in der Corona-Krise : Pastor predigt virtuell über YouTube

Hückeswagen Frank Junker von der FeG Lindenberg steht für die (Oster-)Sonntagsandacht vor der Kamera.

Bei der technischen Umsetzung haben ihm Frank Burghoff von der Gemeindeleitung und ein Hobbyfilmer aus der Gemeinde unterstützt. „Wir sind keine Profis. Aber die Situation hat bei mir dazu geführt, dass ich stärker in Sachen Digitalisierung unterwegs bin und Neues dazulerne“, zieht der Pastor etwas Positives aus der Corona-Krise. Wer keinen Zugang zum Internet hat, bleibt dennoch nicht außen vor. Wöchentlich wird ein Gemeindebrief mit aktuellen Themen und ermutigenden Worten verfasst und per E-Mail oder Brief verschickt. Pastor Junker steigt ins Auto oder aufs Fahrrad, um den Gemeindebrief selbst zu verteilen. Auch per Telefon halten die Gemeindemitglieder Kontakt. „Ich merke, dass sich einige aufgrund der wirtschaftlichen Lage existenzielle Sorgen machen“, sagt Junker. Angst und Einsamkeit seien derzeit zwei große Themen. Gerade deshalb sei es wichtig, die Menschen nicht allein zu lassen.