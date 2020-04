Helden in der Corona-Krisa : Viele Fragen und dünne Nerven der Kunden

Leoni Faubel sitzt in schweren Zeiten an der Kasse. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Wiehagen Leoni Faubel vom Edeka-Markt in Wiehagen steht stellvertretend für alle Kassiererinnen.

„Ich habe schon als Schülerin hier gearbeitet. Und nach dem Schulabschluss wusste ich nicht so recht, was ich machen soll“, erzählt die Hückeswagenerin, die derzeit in Gummersbach lebt. Aus der einstigen Notlösung ist mittlerweile ein Beruf geworden, in dem die junge Frau gänzlich aufgeht. „Hier im Markt ist es natürlich eine besonders familiäre Atmosphäre, weil er nicht so groß ist. Aber auch die Arbeit macht mir große Freude“, versichert Leoni Faubel.