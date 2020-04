Hückeswagener Helden in der Corona-Krise : Jasmin Telle näht 92 Atemmasken

Hückeswagen „Wohnwerk“-Mitarbeiterin Jasmin Telle hat ihre Kollegen mit kunterbunten, selbst genähten Mund-Nasen-Masken ausgestattet – auch zur Freude der Bewohner. Sie reagieren durchweg positiv auf die kunterbunten Atemmasken, auf denen kleine Schwäne, Rehe, Erdbeeren, Sterne, Blumen und Herzen abgebildet sind.

Hückeswagen An die 100 Atem-Masken hat Jasmin Telle bereits mit ihrer Nähmaschine hergestellt und an ihre Arbeitskollegen im Demenz-Heim und Versorgungszentrum „Wohnwerk“ übergeben. Die Hückeswagenerin arbeitet seit zehn Jahren als Gesundheits- und Krankenpflegeassistentin in der vollstationären Einrichtung an der Peterstraße, in dem überwiegend Demenzkranke leben. Ihre Leidenschaft zum Nähen ist bei den Arbeitskollegen bestens bekannt. „Erst hat mich eine Kollegin darauf angesprochen, ob ich an meinem freien Tag nicht Atemmasken nähen wollte“, sagt die 34-Jährige, die den Gedanken aber erst einmal wieder verworfen hatte. Als dann aber auch ihre Chefin sie darauf ansprach, begann sozusagen eine private Massenproduktion.