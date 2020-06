Hückeswagener Helden in der Corona-Krise : Direkt in den Krisen-Modus

Luca Byhan hat im Februar seine Ausbildung beendet, direkt danach kam die Corona-Krise . Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Wiehagen Luca Byhahn steht stellvertretend für die vielen Einräumer in den Märkten. Der 19-Jährige hat den Stress im März und April hautnah miterlebt, als täglich Warencontainer anrollten und das Klopapier zur Mangelware wurde.

Es ist wieder sehr viel ruhiger geworden in den Hückeswagener Supermärkten. Doch die Corona-Krise hat den Mitarbeitern in den vergangenen Wochen und Monaten viel abverlangt. Nicht nur mussten sie mit Hamsterkäufen und den damit einhergehenden, teils unwirschen und verständnislosen Nachfragen der Kunden, die vor leeren Regalen standen, zurechtkommen. Vor allem Mehl und Klopapier waren gerade im März und April Mangelware – auch in der Schloss-Stadt. Aber auch sonst waren die Mitarbeiter direkt täglich „an der Front“ tätig; und das teilweise zehn Stunden am Tag sowie an Sonn- und Feiertagen.

Luca Byhan ist einer von ihnen. Der 19-Jährige hat im Februar seine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann im elterlichen Betrieb auf Wiehagen beendet. „Ich bin also fertig geworden, gerade als es so richtig los ging“, sagt er. Dass er den Beruf des Vaters – Marcus Byhahn leitet den Edeka-Markt – gewählt habe, sei an sich natürlich nicht völlig abwegig gewesen. Es habe für ihn allerdings auch Alternativen gegeben. „Aber ich habe recht schnell gemerkt, dass ich den Beruf sehr schätze“, sagt Luca Byhan. Im Rückblick könnte man glauben, dass der junge Mann die Entscheidung durch die Strapazen der Corona-Zeit vielleicht bereut haben könnte. Das Gegenteil ist aber der Fall. „Es gibt doch in jedem Beruf schwierige und anstrengende Zeiten – und es hat mich ja auch niemand dazu gezwungen“, sagt der 19-Jährige. Außerdem habe er im Team einen starken Zusammenhalt gemerkt, gerade weil so viel zu tun gewesen sei. „Wir haben uns alle sehr viel und sehr lange jeden Tag gesehen – da hätte es auch sein können, dass wir uns irgendwann auf die Nerven gegangen wären. Aber das Gegenteil war der Fall: Wir sind viel näher zusammengerückt“, sagt Byhan.

Zunächst hätte er die Veränderung Ende Februar bis Anfang März an den vollen Einkaufswagen der Kunden gemerkt. Und dass der Supermarkt plötzlich mehrere Lieferungen täglich bekommen habe, statt wie sonst an drei Tagen in der Woche. Entsprechen mussten die Mitarbeiter im Supermarkt natürlich auch vermehrt die Regale füllen. „Im März gab es während der Hochphase der Hamsterkäufe praktisch kaum noch Konserven und vor allem auch kein Klopapier“, erzählt Luca Byhan. Normalerweise stünden pro Abteilung fünf Rollcontainer zum Auffüllen bereit, zu diesen Zeiten seien es eher zehn oder noch mehr gewesen. „Das war dann räumlich natürlich doppelt schwer, weil unser Markt vom Platzangebot ohnehin beschränkt ist“, sagt der 19-Jährige.