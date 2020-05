Hückeswagener Helden in der Corona-Krise : Kekse als Nervennahrung für das Praxis-Team

Die Arzthelferinnen der Gemeinschaftspraxis Bachstraße (v .l.): Mirjam Schönrath, Inga Schipa, Dagmar Klemann und Anja Schrank. Foto: Praxis Bachstraße

Hückeswagen Arzthelferinnen sind in der Regel die erste Anlaufstelle für die Patienten in der jeweiligen Praxis. Auch und gerade jetzt in der Corona-Krise – wie die der Gemeinschaftspraxis Bachstraße.

Von Heike Karsten

Überfüllte Wartezimmer findet man in Arztpraxen aufgrund der Corona-Krise zurzeit nicht. Im Gegenteil: Um das Kontaktverbot einzuhalten und einer Ansteckung mit der Infektionskrankheit Covid-19 vorzubeugen, stehen die Stühle in den Wartezimmern weit auseinander. Darüber hinaus sind die Arzthelferinnen dazu angehalten, die Patienten nach Möglichkeit zeitlich versetzt zu bestellen – so auch in der Gemeinschaftspraxis Bachstraße von Dr. Katja Forche und Dr. Anne Schindler. Nur noch ein Stuhl pro Wand bietet Platz für Wartende, der Raum ist gut durchlüftet, und an der Tür zur Patientenannahme hängt ein Spender zum Desinfizieren der Hände.

„Wir sorgen dafür, dass so wenig wie möglich im Wartezimmer aufläuft“, berichten die beiden Arzthelferinnen Anja Schrank und Mirjam Schönrath. Mit zwei weiteren Kolleginnen halten sie auch während der Corona-Krise die Stellung – und das, obwohl sie teilweise selbst zur gefährdeten Risikogruppe zählen. „Der Gedanke, sich anstecken zu können, spielt immer mit“, gibt Anja Schrank zu.

Info Aktuelle Informationen der Gemeinschaftspraxis Maskenpflicht Seit dem 27. April gilt in NRW die allgemeine Verpflichtung, Mund und Nase im ÖPNV, beim Einkauf und auch in Arztpraxen zu bedecken. Dies kann durch Masken, Schal oder Tuch erfolgen. Routinetermine Da in der Praxis die Arbeitsabläufe weiter optimiert wurden, werden trotz der Corona-Situation auch wieder zunehmend Routineuntersuchungen vorgenommen. Hotline Um besser telefonisch erreichbar zu sein, hat die Praxis seit dem 1. April ein Rezept-Telefon eingerichtet. Unter ☏ 02192 82580 können Medikamente und Formulare bestellt werden, die dann werktags innerhalb von 24 Stunden zur Abholung in der Praxis bereitliegen.

Das Praxisteam hat zunehmend gelernt, sich mit der Krise zu arrangieren: Arbeitsabläufe wurden optimiert, Vorkehrungen getroffen. Neu installierte, transparente Schutzwände verhindern Tröpfcheninfektionen sowohl an der Annahme, als auch zwischen Patienten und Ärztinnen in den Behandlungsräumen. „Außerdem arbeiten wir überwiegend mit Mundschutz“, fügt Mirjam Schönrath hinzu. Zu Beginn der Corona-Krise wurden sämtliche Vorsorgetermine verschoben, um die Akut-Sprechstunde weiterhin aufrecht erhalten zu können. „Zum aktuellen Zeitpunkt sind wir in der Lage, auch wieder zunehmend Routinetermine anzunehmen“, heißt es auf der Internetseite der Praxisgemeinschaft.

Die Politik und Krankenkassen hatten ebenfalls reagiert und es ermöglicht, dass Ärzte die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für den Arbeitgeber auch nach telefonischer Rücksprache ausstellen durften. Patienten müssen somit nicht zwangsläufig die Arztpraxis aufsuchen. Allerdings endet diese Regelung zum 31. Mai.

Sie hat zwar für eine Entzerrung der Arztbesuche geführt, die Arzthelferinnen sind dennoch gut beschäftigt. Besonders angestiegen ist die Zahl der telefonischen Anfragen – darunter nicht nur Fragen von besorgten Menschen mit grippeähnlichen Symptomen oder Atemwegsinfekten. „Die Leute fragen zum Beispiel auch nach, ob ihre zuvor vereinbarten Termine bestehen bleiben oder verschoben werden“, sagt Anja Schrank. Um den geballten Anfragen Herr zu werden, hat sich das Praxisteam gut organisiert. „Im Moment macht jeder alles, auch die Chefinnen gehen als Telefon“, versichert Anja Schrank. „Ansonsten wäre das auch gar nicht zu schaffen“, ist ihre Kollegin überzeugt. Die Patienten, die in die Praxis kommen, seien größtenteils einsichtig und hielten sich an die Sicherheits- und Hygienevorschriften. „Ausnahmen gibt es immer. Die Leute sind aber an sich vorsichtig und kommen schon mit Mundschutz in die Praxis. Das war am Anfang nicht so“, berichtet Mirjam Schönrath.

Die Patienten sind sehr dankbar dafür, dass das Praxisteam auch in Corona-Zeiten für sie da ist. „Manche bringen uns Kekse als Nervennahrung mit oder bedanken sich, dass sie kommen durften“, berichtet Anja Schrank von freundlichen Gesten und Rückmeldungen. Den guten Rat „Passt auf Euch auf“ bekommen die Arzthelferinnen besonders oft zu hören. Und diesen beherzigen sie auch außerhalb ihres Arbeitsplatzes. „Wir halten natürlich auch im Privatleben die Kontaktsperre ein. Meine Freundin habe ich schon seit Wochen nicht gesehen“, sagt Mirjam Schönrath.