Hückeswagener Helden in der Corona-Krise : „Isolation ist schlimmer als das Virus“

Larissa Gruhn (29) ist Altenpflegerin und arbeitet seit ihrer Ausbildung im Altenzentrum Johannesstift – aktuell unter erschwerten Bedingungen. Foto: privat

Hückeswagen Fehlende soziale Kontakte in der Corona-Krise belasten nicht nur die Bewohner des Altenzentrums Johannesstift, auch die Mitarbeiter müssen viel leisten. Altenpflegerin Larissa Gruhn gibt einen Einblick in ihren Arbeitsalltag, der alles andere als alltäglich ist.

Wie wichtig zwischenmenschliche Kontakte sind, hat die Corona-Pandemie ziemlich deutlich gemacht. Besonders hart trifft es die Bewohner von Altenheimen, die aufgrund des Kontaktverbots keinen Besuch empfangen dürfen. Spätestens nachdem Ende März 16 Bewohner und neun Mitarbeiter im „Haus am Park“ mit dem Virus infiziert worden waren, ist nichts mehr wie zuvor. „Die Bewohner mussten in ihren Zimmern bleiben, und auch die Mitarbeiter waren bis zum 24. April in häuslicher Quarantäne“, berichtet Larissa Gruhn. Die 29-jährige examinierte Altenpflegerin arbeitet seit ihrer Ausbildung im Altenzentrum Johannesstift. Älteren Menschen zu helfen, die Hilfe benötigen, ist eine Tätigkeit, die viel Einfühlungsvermögen, Flexibilität, Belastbarkeit und Geduld abverlangt. Immerhin ist das größte Problem jetzt erstmal beseitigt: Seit Wochenbeginn ist die Quarantäne aufgehoben, weil nach den Tests von Ende voriger Woche niemand mehr im Johannesstift mit dem Virus infiziert ist (die BM berichtete gestern).

Mit dem Ende der Quarantäne gibt es nun keine dreimal täglichen Vitalmessungen mehr, vielmehr achtet das Pflegepersonal verstärkt auf eventuelle Symptome. Das trägt weiterhin Masken, während die Bewohner das nicht mehr müssen, nachdem die Hygienemaßnahmen gelockert wurden. So wird das Essen nur noch teilweise in den Zimmern serviert, und kleinere Gruppen dürfen im Parkcafé sitzen und essen – mit Abstand natürlich. Die Tagesräume auf Station bleiben hingegen vorerst geschlossen. „Ich bin sehr erleichtert darüber, dass wieder mehr Normalität einkehrt“, sagt Larissa Gruhn.

Info Betretungsverbot zum Schutz der Bewohner Einschränkung Seit dem 10. März gilt in allen oberbergischen Pflegeeinrichtungen ein Besuchs- und seit dem 18. März ein Betretungsverbot. Tests Nach einem Verdachtsfall wurden Ende März alle Bewohner und Mitarbeiter im Haus am Park auf das Coronavirus getestet. Insgesamt 16 Bewohner und neun Mitarbeiter hatten sich mit dem Coronavirus infiziert. Maßnahmen Mit dem Kreisgesundheitsamt wurden weitere Sicherheits- und Schutzmaßnahmen besprochen. Die infizierten Bewohner wurden innerhalb des Hauses isoliert, die betroffenen Mitarbeiter freigestellt. Zahlen Insgesamt leben im Altenzentrum Johannesstift 134 Männer und Frauen. Betreut werden sie von etwa 180 Mitarbeitern.

Schwieriger war und ist jedoch der Umgang mit Demenzerkrankten, die die Situation nicht verstehen oder die Erklärungen dazu wieder vergessen. „Diese Personen akzeptierten häufig den Mundschutz nicht, den sie tragen mussten, wenn sie das Zimmer verließen“, nennt die Altenpflegerin ein Beispiel.

Einen gefühlten Kontakt zur Außenwelt bietet der Fernseher – allerdings nur kurzzeitig. Der Soziale Dienst, der die Bewohner einzeln in ihren Zimmern besucht und für ein wenig Abwechslung sorgt, bietet unter anderem einen virtuellen Kontakt zur Außenwelt per Skype an, sofern die technischen Möglichkeiten bei den Angehörigen vorhanden sind.

Während der fast vierwöchigen Quarantäne hatte Larissa Gruhn mit ihren Kollegen versucht, die schwierige Situation so gut es geht zu meistern. Dazu zählte vor allem eine vermehrte Ansprache der Hausbewohner, wobei auch tröstende und aufmunternde Worte nötig waren, denn es rollten natürlich immer wieder auch Tränen. Die vermehrte Ansprache bleibt aber auch nach dem Ende der Quarantäne erhalten. „Die Bewohner fordern den Kontakt zu uns mehr ein. Wir gehen jetzt viel öfter in die Zimmer, können aber auch nur kurz bleiben“, berichtet Larissa Gruhn von ihrer Arbeit. „Es gibt aber auch schöne Momente mit den Bewohnern – man lacht zusammen und versucht den Alltag so gut wie möglich in diesen Zeiten zu gestalten.“

Angst, sich anzustecken, hatte und hat die 29-Jährige nicht. „Wir sind mit FFP2-Masken und Schutzkleidung gut ausgestattet und erhalten viel Unterstützung von der Pflegedienst- und Heimleitung“, versichert Larissa Gruhn. Ob Hauswirtschaft, Sozialer Dienst oder Pflege – alle arbeiteten gut zusammen. Dennoch war die Situation auch für die junge Frau eine außergewöhnliche psychische Belastung: Fast vier Wochen waren alle Mitarbeiter vom Haus am Park in häuslicher Quarantäne und durften das Haus oder die Wohnung nur für den Weg zur Arbeit und zurück verlassen. „Man hatte keinen Ausgleich zur Arbeit, das machte die Situation schwierig“, fügt Larissa Gruhn hinzu. Ihr Hobby, das Reiten, musste ebenfalls ruhen. „Mein Pferd habe ich auch vier Wochen lang nicht gesehen“, bedauert die Pferdebesitzerin.

Es gibt aber auch schöne Momente in ihrem Arbeitsalltag, der momentan so gar nicht alltäglich ist. So hätten Angehörige den Mitarbeitern des Johannesstifts bereits mehrfach kleine Aufmerksamkeiten wie Kaffee, Süßigkeiten oder auch Blumen als Dank für ihren Einsatz zukommen lassen. „Das tut auch gut“, freut sich Larissa Gruhn über die Anerkennung ihrer Arbeit.