Hückeswagener Helden in der Corona-Krise : Busfahrer halten Stellung hinterm Lenkrad

Hückeswagen Die Busfahrer der OVAG halten den öffentlichen Nahverkehr aufrecht. Um Ansteckungen zu vermeiden, wurden besondere Schutzmaßnahmen eingeführt.

Im normalen Betrieb kommen sich im Bus viele Menschen nah, wobei der Busfahrer an erster Stelle steht und durch den Einstieg und Ticketverkauf den meisten zwischenmenschlichen Kontakt hat. Doch genau das muss derzeit unterbunden werden. Um die Busfahrer vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen, sind die Fahrer mit Absperrband von den Fahrgästen getrennt. „Im Rahmen der Maßnahmen zur Einschränkung der Verbreitung des Coronavirus hat die OVAG den Einstieg an der Vordertür gesperrt und den Verkauf von Tickets im Bus eingestellt“, heißt es in einer Pressemitteilung der Verkehrsgesellschaft.

Auch die eigenen Verkaufsstellen der OVAG, wie unter anderem der Betriebshof in Wipperfürth-Hämmern, wurden geschlossen. „Verkaufsstellen gibt es noch in Radevormwald und Marienheide“, fügt Föhlisch hinzu. Alternativ können Busfahrkarten über die elektronischen Kanäle in Form von Handy- oder Online-Tickets des VRS erworben werden. Diese Maßnahmen stoßen auf Verständnis. So berichtet der 38-Jährige von vielen verantwortungsbewussten Fahrgästen. „Sie halten auch im Bus Abstand“, hat Föhlisch festgestellt.