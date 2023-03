Stadtrat in Hückeswagen Haushalt 2023 – von Optimismus bis Schwarzseherei

„Wir brauchen intakte Sportvereine, die Musikschule, das Haus Zach, die Stadtbücherei und die vielen Feste und Veranstaltungen (...), erst dann haben wir eine lebendige Stadt, in der es sich zu leben lohnt. Gerade darum müssen wir aufpassen und zusammenhalten, wenn da einige aufstehen und zuerst an der Stadtbücherei, das heißt, an Bildung und Kultur, sparen wollen. (...) Dies muss jetzt das Jahr der Energiewende auch in Hückeswagen werden. Wir brauchen hier neue Windkraftanlagen und Flächen für Fotovoltaik.“