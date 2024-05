Machbarkeitsstudie zur Hückeswagener Montanusschule Hauptschule – schlechter Zustand, gut zum Sanieren

Dass Sanieren meistens ökologischer ist, als neu zu bauen, ist bekannt. Dass sich ein Neubau manchmal dennoch nicht vermeiden lässt, ist ebenfalls klar. Das wurde bei der Vorstellung der Machbarkeitsstudie zur Sanierung der Montanusschule in der Sitzung des Bauausschusses am Donnerstagabend deutlich. Diese wurde von Marc Schiek und Olaf Scheinpflug vom Wuppertaler Architekturbüro ACMS präsentiert. „Wir beschäftigen uns schon lange mit der Sanierung von Bestandsgebäuden“, berichtete Schieck. Für den Gebäudebestand in Deutschland wurden bereits sechs Milliarden Tonnen CO 2 verbraucht. „Das Bauwesen verbraucht 3,6 Tonnen CO 2 pro Jahr und Person.“ Ziel sei, das zu reduzieren, daher sei die Sanierung sinnvoller – wenn das Gebäude dafür geeignet sei.