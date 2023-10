Hückeswagener Hans Georg Peppinghaus feiert 80. Geburtstag Ein Leben auf zwei Rädern

Dass er die letzten Minuten in der Geborgenheit der Gebärmutter so durchgeschockelt worden war, mag vielleicht der Grund sein, warum Peppi, wie er genannt wird, von Kindheit an allem fasziniert ist, was zwei Räder hat. Als Vierjähriger lernte er das Fahrradfahren, wobei sein Vater das Rädchen extra in einem Radevormwalder Betrieb anfertigen ließ. Seither sind nur wenige Tage vergangen, an dem Peppinghaus nicht auf zwei Rädern unterwegs war. „Ich fahre immer noch jeden Tag mindestens meine 50 Kilometer“, erzählt der Hückeswagener. Nur wenn es zu Fahrtantritt regnet, verzichtet er darauf, sein Rennrad hervorzuholen. Die Sicherheit geht dann doch vor. Aber selbst für Besorgungen in der Stadt schwingt er sich aufs Rad und fährt von Linde in die Stadt und wieder zurück.