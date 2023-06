Hückeswagener Handballjugend 117 kleine und große ATV-Handballer beim Spiel des VfL Gummersbach

Die komplette Handballjugend des ATV Hückeswagen – Minis, F-, E-, D-, C-, B-Jugend – unternahm einen Ausflug zum letzten Bundesliga-Heimspiel des VfL Gummersbach gegen Frisch auf Göppingen. Laut Kerstin Steffens, Leiterin der Jugendhandball-Abteilung, waren 117 Jungen und Mädchen, Trainer und Eltern dabei. „Alle Spieler und auch manche Eltern hatten ATV-Shirts oder Trikots an, um sich in der Schwalbe-Arena als ATVer zu zeigen“, berichtete sie. Vor allem die Kleinsten seien sehr aufgeregt gewesen, da manche zwar schon Handballspiele der Nationalmannschaft im Fernsehen gesehen, aber bisher noch kein Profispiel live erlebt hätten. „Die Atmosphäre in einer Halle dann mit allen Sinnen zu erleben, hat sie mehr gepackt als die Spiele im Fernsehen“, versicherte Steffens. Es war ein spannendes Spiel, das der VfL mit 35:32 gewann. „Ein toller und aufregender Tag für die Kinder und Jugendlichen“, resümierte die Abteilungsleiterin.