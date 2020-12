Grundschule in Hückeswagen : Löwen-Schüler gestalten einen Jahreskalender 2021

Grundschule in Hückeswagen

Hückeswagen Die Corona-Einschränkungen trifft auch Schulvereine, die meist mit öffentlichen Veranstaltungen für wichtige Einnahmen sorgten. So auch den Verein der Löwen-Grundschule.Der hat jetzt ein künstlerisches Schulprojekt in Form eines Jahreskalenders für 2021 auf die Beine gestellt.

Die Corona-Pandemie macht es auch den Schulen nicht gerade leicht. Sie trifft es besonders hart. Und das nicht nur, was die ständige Sorge vor einem Lockdown oder das Frieren im Klassenzimmer anbelangt. Die Pandemie hat auch Auswirkungen auf die Finanzen. Denn den Schulen sind 2020 wichtige Einnahmequellen aus öffentlichen Veranstaltungen weggebrochen. „Es durfte durch die Einschränkungen in diesem Jahr keine Auftritte des Schulchors, keine Feiern oder sonstigen Aktionen geben, an denen wir wie sonst Gelder aus Eintritten oder Spenden hätten sammeln können“, sagt Kai Benscheid, Vorsitzender des Schulfördervereins der Löwen-Grundschule. „Auch der für uns sehr wichtige alljährlich im Dezember stattfindende Waffel-Verkauf fällt aus.“