Hückeswagener Grundschüler führten Musical auf Kleine Sänger auf einer zauberhaften musikalischen Reise

Eine schöne Vorstellung: In der Zukunft erledigen Maschinen alle lästigen Aufgaben im Haushalt. Was jedoch passiert, wenn man Eier kochen will und bei der Kochwaschbügelspülmaschine aus Versehen auf den Bügel-Knopf drückt, wissen jetzt die Besucher des Schulchor-Konzerts der Löwen-Grundschule. 26 Kinder hatten das Musical „Die unglaubliche Reise mit der Zeitmaschine“ in nur vier Monaten einstudiert und am Donnerstagabend in der schuleigenen Aula professionell vorgetragen.