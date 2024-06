Vater-Sohn-Trio war beim Auftaktsieg der deutschen Elf im Stadion Hückeswagener Grüße von der Fußball-EM

Von Donnerstag bis Sonntag war das Familien-Trio in München, obwohl Vater Jochen erst eine Woche zuvor am Meniskus operiert worden war. Bereut hat er es dennoch nicht. „Die Atmosphäre war super und die Schotten sind sehr partyfröhlich und freundlich“, berichtet er vom Spiel in der Allianz-Arena und von Dudelsack-Klängen am Viktualienmarkt. Er kann das einschätzen, hat er doch als Mönchengladbach-Fan in den vergangenen 40 Jahren mehr als 1000 Spiele in den Stadien miterlebt.