Politik in Hückeswagen Grüne treffen sich zur Klausurtagung

Aber auch die Ortsverbandsarbeit mit den Bäumen des Jahres, der Homepage und dem Leuchtturmprojekt für Wiehagen nimmt einen großen Bereich bei der Grünen in Anspruch. „Es wurde diskutiert, wie die Bürgerschaft noch mehr auf Neuerungen, Änderungen in den Gesetzen oder Veränderungen zu Satzungen aufmerksam gemacht werden können“, sagt Finster. Hierzu werde in nächster Zeit montagabends wieder das Format „Grüne vor Ort“ in der Glashalle am Bahnhofsplatz angeboten. Nächster Termin ist am 8. April ab 18 Uhr. Schon vorher, am Donnerstag, 28. März, stehen die Grünen während des Wochenmarktes für Fragen der Bürger auf dem Etapler Platz zur Verfügung.