Unterstützung für Projekte in Hückeswagen : Grüne stiften ihr „politisches Gehalt“

Unterstützung für Projekte in Hückeswagen

Hückeswagen Die Fraktionsmitglieder spenden für die Islandtafel, die Fördervereine der fünf städtischen Schulen, das Kultur-Haus Zach und den Raspo. Die Beschenkten zeigen sich erfreut über die Zuwendungen.

Die politische Arbeit im Rat und in den Ausschüssen ist zwar eine ehrenamtliche, dennoch bekommen die Ratsmitglieder und sachkundigen Bürger für jede Sitzung eine Aufwandsentschädigung. Die Fraktion der Grünen, die nach der Kommunalwahl im September von vier zunächst auf neun und schließlich durch die Zusammenarbeit mit Nicklas Alsdorf (Die Partei) auf zehn angewachsen ist, gibt das Geld jedoch zurück in Form von Spenden. Nachdem im Juni die damals vier Fraktionsmitglieder im Zuge der Aktion „Hilfe für Vereine“ bereits ihre Aufwandsentschädigungen der vergangenen Monate an zwölf Hückeswagener Vereine gespendet hatten – immerhin ein Gesamtwert von 3000 Euro –, haben die Grünen „am Ende eines außergewöhnlichen Jahres beschlossen, einen Teil unserer Aufwandsentschädigungen erneut zu spenden“, teilt Ortsvorsitzende Shirley Finster mit. Dieses Mal seien die Schulen, ein soziales, ein kulturelles und ein sportliches Ziel ausgesucht worden.