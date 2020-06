Kommunalwahl in Hückeswagen : Grüne setzen auf bewährtes Spitzenduo

Hückeswagen Eine Wahlversammlung im Schnelldurchgang – das Ziel für die Kommunalwahl ist hoch ambitioniert.

Die Kandidaten der Reserveliste und die für die einzelnen Wahlbezirke wählten die Mitglieder am Mittwochabend im Kultur-Haus Zach. Es war eine ungewöhnliche Versammlung in ungewöhnlichen Zeiten: Die Kandidaten stellten sich nicht vor, nach möglichen Gegenkandidaten aus der Versammlung heraus wurde gar nicht erst gefragt, und gewählt wurde in Fünfer-Blöcken – in allen Punkten einstimmig. Was deutlich machte: Unter den schwierigen Bedingungen in Corona-Zeiten war im Vorfeld der Versammlung zwischen Vorstand und Mitgliedern jedes Detail vorbesprochen worden. Diskussionsbedarf bestand nicht mehr, entsprechend schnell ging alles über die Bühne. Auf der Reserveliste der Grünen für den Stadtrat stehen 16 Namen. Hinter Shirley Finster und Egbert Sabelek sind das Heike Mühlinghaus, Andreas Wurth, Utz Geßner, Christian Werth, Lars Schmeisser, Felix Frauendorf, Constanze Werth, Heiko Schulz-Andres, Anette Mertens, Felix Tech, Jordyn Schulz-Andres, Enno Bohmfalk, Angela Tietz und Gerrit Lotz. Im aktuellen Stadtrat sitzen mit Shirley Finster, Egbert Sabelek, Constanze Werth und Felix Frauendorf vier Grüne. Das entsprach einem Stimmenanteil bei der vorigen Kommunalwahl 2014 von 10,7 Prozent. Die Erwartungen für die Wahl im September sind deutlich ambitionierter: „Unser Ziel ist es, mit neun Mitgliedern im Rat vertreten zu sein“, sagte Shirley Finster. Dafür müssten die Grünen etwa 20 Prozent der Stimmen holen, also ihr Wahlergebnis quasi verdoppeln. Finster sieht‘s optimistisch: „Die Umfragewerte für die Grünen liegen deutlich höher als 2014.“