Hauptversammlung der Hückeswagener Grünen Klimakrise heißt auch Gesundheitskrise

Noch steht nicht einmal das Datum fest: Im September oder Oktober 2025 werden in Nordrhein-Westfalen die Bürgermeister und die neuen Räte gewählt. Es sind also noch fast zwei Jahre hin, bislang war die nächste Kommunalwahl deshalb in Hückeswagen auch kein Thema. Das änderte sich mit der Hauptversammlung der Grünen am Montagabend im Kultur-Haus Zach: Bürgermeister Dietmar Persian war als Gast eingeladen und bedankte sich in seinem Grußwort für die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Rat und in den Fachausschüssen. Die Ortsvorsitzende Shirley Finster sprach danach ihr Bedauern darüber aus, dass Persian 2025 nicht erneut für den Chefsessel im Rathaus kandidieren wird, weil er in den Ruhestand geht.