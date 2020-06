Bündnis 90/Die Grünen in Hückeswagen : Grüne spenden Aufwandsentschädigungen an Vereine

Grüne spenden Aufwandsentschädigungen an Vereine

Hückeswagen Es war eine spontane Entscheidung: Die Aktion „Hilfe für Vereine“ war jetzt Thema einer Videokonferenz bei den Hückeswagener Grünen. Die Mitgleider haben sich dazu entschlossen, den Vereinen unter die Arme zu greifen.

Im Anschluss an das virtuelle Treffen haben sich die vier Mitglieder der Grünen-Ratsfraktion entschlossen, ihre Aufwandsentschädigungen der vergangenen Monate zu spenden. Egbert Sabelek, Shirley Finster, Constanze Werth und Felix Frauendorf wollen in dieser außergewöhnlichen Zeit, in der die Vereine dringend Unterstützung benötigen, ein Zeichen setzen. „Deshalb haben wir schnell und ohne Pressetermine mit Scheckübergaben gehandelt“, berichtet die Vorsitzende des Ortsverbandes, Shirley Finster. Auch auf die üblichen Fotos hätten die Grünen verzichtet und lieber ein Bild des Quartetts mit dem gebührenden Abstand geschossen.