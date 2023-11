Bündnis 90/Die Grünen in Hückeswagen Grüne fordern Gegenüberstellung der Kosten

Im Sommer 2022 sei – mit dem Ziel der baldigen Wiederinbetriebnahme – ein Brandschutzkonzept beauftragt und erstellt worden. Nach ersten Kostenschätzungen und der Ermittlung weiterer Risiken habe sich der finanzielle Bedarf stetig erweitert. „Durch einen Ratsbeschluss im April wurde die von den Grünen favorisierte Sanierung des Bürgerbades mehrheitlich abgelehnt. Ohne eine detaillierte Untersuchung einer möglichen Sanierung steuerte der Vorgang nun in Richtung Neubau“, kritisieren die Grünen. Nach heutiger Schätzung solle für 30 Millionen Euro ein Neubau mit reduzierten Möglichkeiten beschlossen werden. Durch die geplante Vergabe an einen Generalunternehmer sei der Wegfall möglicher Fördermittel bei einer Sanierung in bis zu siebenstelliger Höhe verbunden.