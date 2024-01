Hückeswagener Politik Grüne: Hallenbad und Dreifachsporthalle gleichzeitig bauen

Der Bedarf an Hallenzeiten innerhalb des Hückeswagener Sports ist immens, und die prekäre Lage hat sich zugespitzt. Kann doch seit dem Sommer und noch bis Jahresende die Turnhalle der Hauptschule an der Weststraße nicht genutzt werden, weil diese von Grund auf saniert wird (unsere Redaktion berichtete). So ploppte im vorigen Jahr die Idee auf, im Zuge des Hallenbad-Neubaus in unmittelbarer Nähe eine zusätzliche Dreifachhalle zu bauen. So hatte Gutachter Jürgen Thomaßen vom Kölner Büro Thomaßen Consult in der Mai-Sitzung des Schulausschusses empfohlen, als er die Erhebung der Sportstätteninfrastruktur in der Schloss-Stadt vorstellte, angesichts der fehlenden Hallenkapazitäten mindestens eine Zweifachhalle zu bauen. Angefügt hatte er damals: „Eine Dreifachhalle wäre besser“.