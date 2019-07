Kinder und Jugendliche in Hückeswagen : Zehn Jahre aktive Kinderhilfe

Der Hückeswagener Dirk Richter hat vor zehn Jahren die Kinderhilfe Loop gegründet, die mittlerweile ihren Sitz in der Landeshauptstadt hat. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Hückeswagen 2009 gründete Dirk Richter die Loop Kinder- und Jugendhilfe. Jetzt feierte die Organisation ihr Zehnjähriges.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heike Karsten

Jedes Kind sehnt sich nach einem liebevollen Zuhause und einem sicheren Ort zum Leben. Doch nicht alle Familien sind in der Lage, ihren Kindern ein geordnetes Umfeld und ausreichend Aufmerksamkeit zu geben. Mitunter resultieren daraus dann Vernachlässigung und Gewalt. Ein Zustand, den Dirk Richter nur schwer ertragen kann. Daher gründete der Hückeswagener 2009 die Kinder- und Jugendhilfsorganisation Loop – zunächst als Einzelkämpfer, später mit drei Mitarbeitern. Durch den steigenden Bedarf wuchs auch der benötigte Platz. 2013 folgte der Umzug nach Düsseldorf. Im selben Jahr wurde die Loop Kinder- und Jugendhilfe zu einer gemeinnützigen GmbH mit dem Verein Kinderhilfe als Träger- und Förderverein. Jetzt feierte die Loop Kinderhilfe ihr zehnjähriges Bestehen mit einem großen Sommerfest und 100 Gästen in Düsseldorf-Oberkassel.

IInitiator und Geschäftsführer Dirk Richter findet, dass Kinder ein Recht auf Familie und auf ein Zuhause haben. „Schon in meinem Zeugnis der Hückeswagener Grundschule stand: ,Mit Ungerechtigkeiten kann Dirk nicht leben’“, erinnert sich der Hückeswagener. „Das hat mich bis heute geprägt. Ich kann nicht ertragen, wenn es Kindern und Jugendlichen schlecht geht.“

Info Der Name ist abgeleitet aus dem Englischen Loop Der Name leitet sich ab vom englischen Wort Looping und dem Vorgehen des zirkulären Fragens in der systemischen Familientherapie. Kontakt Loop Kinder- und Jugendhilfe gGmbH, Hildebrandtstraße 24c in 40215 Düsseldorf; Tel. 0211 598999-87, E-Mail: kontakt@loop-jugendhilfe.de Internet Weitere Infos im Internet: loop-jugendhilfe.de

Richter studierte zunächst Sozialpädagogik und arbeitete viele Jahre lang in der ambulanten erzieherischen Hilfe und bei Jugendämtern. Später entschied sich der heute 49-Jährige, der selbst fünf Kinder hat, einen freien Träger in der Kinder- und Jugendhilfe zu gründen – mit dem Ziel, so vielen Kindern und Jugendlichen wie möglich, die in ihrem Leben Traumatisches erlebt haben, ein wärmendes Zuhause zu geben. „Unsere Mission besteht darin, gemeinsam für Kinder und Jugendliche etwas Gutes zu tun und ihnen eine faire zweite Chance im Leben zu geben“, erläutert Richter.

Der Bedarf steigt: Eltern, die der Alkohol- oder Drogensucht verfallen sind, die ihre Kinder verwahrlosen lassen oder sogar körperliche Gewalt ausüben, sind keine Seltenheit. Pro Jahr gibt es in NRW 17.000 Inobhutnahmen, bei denen das Jugendamt die Kinder aus den Familien holen muss. Vereine, wie die Loop Kinderhilfe oder auch das Hückeswagener Jugend- und Sozialwerk Gotteshütte, bieten hier wertvolle Unterstützung. Sie vermitteln Pflege-Familien, betreuen vernachlässigte Kinder in eigenen Einrichtungen, beraten Familien bei Erziehungsproblemen und bieten Therapien an.

Zurzeit werden von Loop 250 Kinder und Jugendliche ambulant und stationär in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein betreut. 80 Mitarbeiter beschäftigt die Kinderhilfe. Sie arbeiten eng mit den Jugendämtern zusammen, auf deren Empfehlung sie in Kontakt mit Familien treten, in denen die Umstände „nicht ideal“ sind. Ist die Situation innerhalb einer Familie so weit eskaliert, dass ein Zusammenleben nicht mehr möglich ist, kann Loop nach Rücksprache mit den zuständigen Jugendämtern auch Kinder in Pflegefamilien unterbringen.