Amtsgericht Wipperfürth : Hückeswagener greift Polizisten an – Bewährung

Ein Hückeswagener musste sich jetzt vor dem Amtsgericht Wipperfürth verantworten, obwohl im der Richter im Vorfeld die Einstellung des Verfahrens angeboten hatte. Foto: dpa/Uli Deck

Hückeswagen Ein 40-jähriger Hückeswagener musste sich vor dem Amtsgericht Wipperfürth verantworten, nachdem er sich gegen Polizisten zur Wehr gesetzt und sie beleidigt hatte. Dabei hätte er nur eine Strafe von 200 Euro zahlen müssen. . .

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heike Karsten

Schon öfter soll ein 40-jähriger Hückeswagener in dem Mehrfamilienhaus, in dem er wohnt, mächtig Radau gemacht haben. Im Oktober war es wieder so schlimm, dass die Mitbewohner aus lauter Sorge den Notarzt riefen. Die Sanitäter stellten aber schnell fest, dass es sich eher um Ruhestörung und damit um einen Fall für die Polizei handelte. Als die Beamten eintrafen, bemerkten sie einen starken Marihuana-Geruch in der Wohnung des 40-Jährigen. Weil sie Drogenmissbrauch vermuteten, betraten die Polizisten die Wohnung, was den Mieter erst recht in Rage brachte: Er schlug mehrfach nach den Ordnungshütern und beleidigte sie aufs Unflätigste.

Für den Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte musste sich der 40-Jährige nun am Amtsgericht Wipperfürth verantworten. „Ja, ich war gereizt in dem Moment und habe einen Fehler gemacht. Es tut mir leid“, gab er mit gesenktem Kopf zu. Er sei an diesem Abend alkoholisiert gewesen und hätte das Eindringen der Polizisten in seine Wohnung als Hausfriedensbruch angesehen. An der Haustür hatten es die Polizisten noch im Guten versucht. „Wir wollten die Party beenden und baten ihn, schlafen zu gehen“, erinnerte sich einer der beiden Beamten, der als Zeuge geladen war. Doch statt sich zu beruhigen, habe der alkoholisierte Mann mehrfach zum Schlag gegen die Polizisten ausgeholt.

„Wir haben ihn dann festgehalten und zu Boden gebracht“, berichtete der Polizeibeamte. Im Streifenwagen hätte man den teils aggressiven, teils weinerlichen Hausbewohner schließlich zur Wache nach Gummersbach gebracht. Per Blutprobe wurde der Konsum von Betäubungsmitteln wie auch 1,72 Promille Alkohol nachgewiesen.