Jugend- und Sozialwerk in Hückeswagen „Gotteshütte“ zieht ins ehemalige Hotel

Wo einst Schwarzwälder Kirschtorte, Baumkuchen und Cappuccino kredenzt wurden, hat am Mittwoch das Jugend- und Sozialwerk Gotteshütte ein weiteres Domizil eröffnet. An der Peterstraße 2 im ehemaligen Hotel Zur Post (Eingang von der Seite) befindet sich im Erdgeschoss das Büro für den Fachdienst Inklusion mit den Leitern Peter Horn (der in drei Monaten in Ruhestand geht) und dessen Nachfolger Jonathan Junker sowie Lisa Wandelt, Gesamtleiterin des Offenen Ganztags. Auch die Fachbereichsleitung Claudia Schmitz sitzt dort, Wand an Wand zum Altstadtbüro. „Statt Kaffee und Kuchen gibt es hier Info und Beratung“, sagt sie.