Hückeswagener Jugend- und Sozialwerk Gotteshütte unterstützt beim Erwachsenwerden

25 solcher unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlinge leben in den diversen Wohngruppen des Jugend- und Sozialwerks. Dazu kommen elf in der Kürtener WG „Come in“ und sechs junge Erwachsene in der Wohngruppe „Wave“, die im vorigen September im Obergeschoss des ehemaligen Hotels zur Post an der Peterstraße eingerichtet worden war. Die ehemaligen Hotelzimmer waren zu Einzelzimmer mit Bad umgebaut worden, dazu gibt es Gemeinschaftsräume, eine Küche sowie ein Büro. Drei Mitarbeiter kümmern sich in der Regel täglich von 9 bis 19 Uhr um die jungen Flüchtlinge, die an der Peterstraße auf ein selbstständiges Leben in ihrer neuen Heimat vorbereitet werden.