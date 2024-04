Hückeswagener Jugend- und Sozialwerk Wohngruppen der Gotteshütte feiern das Zuckerfest

Im Obergeschoss des ehemaligen Hotels leben seit dem 13. September fünf teils noch minderjährige Jugendliche aus Syrien, Afghanistan und Somalia in der neuen Wohngruppe „Wave“, wo sie vom Team um Simone Antkowiak auf das Erwachsenwerden vorbereitet werden. Die Jungen, von denen einige zwischenzeitlich volljährig geworden sind, gehen dort die letzten Schritte zur Verselbstständigung und alle in die internationalen Förderklassen an den Berufskollegs in Wipperfürth und Wermelskirchen sowie drei Mal in der Woche in Deutschkurse in der Hansestadt.