Hückeswagener Goldhochzeitspaar war schon Prinzenpaar Jecke BVB-Fans feiern Goldhochzeit

Kordula Harmuth, wie sie damals noch hieß, wuchs mit vier Brüdern auf. Von Kind an war sie Tanzmariechen im Tanzcorps Blau-Weiß Neye. Ihre Mutter hatte als erste gemerkt, dass sich zwischen den jungen Leuten etwas anbahnte. „Ich glaube, er ist hinter dir her“, soll sie zu ihrer Tochter gesagt haben. Fast täglich holte Günter Zweering, der mit seinen Eltern in die Neye-Siedlung und damit ganz in die Nähe seiner Auserwählten gezogen war, die junge Frau von der Arbeit ab. „Ich habe eine Lehre als Schneiderin bei Pelzmoden Schiebahn in Wipperfürth gemacht, später aber bei Radium gearbeitet“, erzählt die heute 70-Jährige. Günter Zweering hatte den Beruf des Drehers bei Klingelnberg erlernt, ging dann zum Bund und arbeitete danach bis zum Eintritt in den Ruhestand als Maschineneinrichter bei der Firma GKN in Radevormwald.