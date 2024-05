Hückeswagener gibt Anregung für Haupt- und Finanzausschuss Auf dem Weg zur Schule sicher die B 237 überqueren

Hückeswagen · Der Haupt- und Finanzausschuss wird sich in seiner nächsten Sitzung am 4. Juni mit einer Anregung eines Hückeswagener Bürgers befassen. Es geht um den Schulweg zur Löwengrundschule. Und um eine gefährliche Situation an der B 237.

27.05.2024 , 15:45 Uhr

Es gibt an der Einfahrt zur Röntgenstraße eine Insel. Aus Richtung Hückeswagener Stadtzentrum Richtung Bergisch Born endet Tempo 50 nach der Insel. Foto: Kaps-Kusche