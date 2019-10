Evangelischer Kirchenkreis Lennep : Hückeswagener gewinnt einen Fotowettbewerb

Der Hückeswagener Dirk Klaus an seinem Rechner, auf dem das Gewinnerbild zu sehen ist – ein Seitenschneider, der einen Stacheldraht durchtrennt. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Die Jury bestimmte das Bild von Dirk Klaus – ein Seitenschneider, der Stacheldraht zerteilt – zum schönsten eines Fotowettbewerbs zum Thema „Frieden“, den der Evangelische Kirchenkreis ausgerichtet hatte.

Es sei das Thema gewesen, das ihn direkt angesprochen habe, sagt Klaus: „Das ist einmal was anderes, als wenn es um die schönsten Urlaubsbilder geht.“ Er habe vier Bilder eingereicht, die Zahl der Motive sei nicht vorgegeben gewesen. „Einzige Vorgabe war, dass es im Kirchenkreis fotografiert worden sein musste.“ Neben zwei Konzertfotos von Deborah Woodson, die im März des Vorjahres in der Pauluskirche zu Gast gewesen war, war noch ein Bild von der Wupper-Vorsperre dabei. „Das war an der Staumauer der Blick auf das Wasser, das runterstürzt und einige Meter weiter ganz ruhig fließt“, erzählt Klaus. Das Gewinnerfoto sei jedoch das vierte Bild gewesen: „Ich habe mir überlegt, dass ein starkes Motiv ein Seitenschneider sein könnte, der einen Stacheldraht durchschneidet.“