Volksbank Oberberg in Hückeswagen : Auto beim Gewinnsparen gewonnen

Gewinnsparen ist nach Angaben der Volksbank die clevere Kombination aus Gewinnen, Sparen und Helfen. Von den fünf Euro je Los sparen die Teilnehmer vier Euro an. Mit einem Euro nimmt er an den Monatsverlosungen teil.

Jeden Monat werden Gewinne im Gesamtwert von mehr als sechs Millionen Euro verlost. Hierzu zählen neben Geldgewinnen auch achtmal Extra-Geld von monatlich 250 Euro über fünf Jahre. Darüber hinaus werden in Zusatzziehungen weitere attraktive Preise verlost. In diesem Jahr unter anderem Ford Nugget Reisemobile, Weber Gasgrills, 150 Wochenenden in München für zwei Personen inklusive VIP-Tickets für das Musical Cats und 30 Elektrofahrzeuge VW ID.3 – „und das ohne Extra-Einsatz für die Teilnehmer.“, betont die Volksbank. 25 Prozent des Spieleinsatzes gehen an gemeinnützige Projekte und Institutionen. Insgesamt fließen im Jahr etwa 32 Millionen Euro über die Genossenschaftsbanken in regional tätige soziale und gemeinnützige Einrichtungen. „Davon profitieren Projekte aus den unterschiedlichsten gemeinnützigen Bereichen“, berichtet Thomas Knura.