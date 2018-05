Hückeswagen : "Hückeswagener Gespräche" zum "Dritten Frühling"

Hückeswagen Die Diakonie-Fachstelle Sucht lädt wieder zu ihrer Veranstaltungsreihe "Hückeswagener Gespräche" ein. Am Mittwoch, 16. Mai, berichtet Klaudia Kaiser aus dem Beratungszentrum des Diakonischen Werkes des Evangelischen Kirchenkreises im Gruppenraum der Fachstelle Sucht an der Marktstraße über das Thema "Der dritte Frühling: Wenn Partnerschaft in die Jahre kommt". Die Referentin, die seit vielen Jahren in der Ehe- und Lebensberatung tägig ist, will anschließend dazu mit den Besuchern ins Gespräch kommen.

Interessierte sind willkommen; der Eintritt ist kostenfrei.

Mi. 16. Mai, 19 Uhr, Diakonie-Fachstelle Sucht, Marktstraße 47.

(büba)