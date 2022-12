Hückeswagener Geschenke für den Gabentisch Etwas Lokalkolorit unter dem Weihnachtsbaum

HÜCKESWAGEN-KALENDER Der neue Hückeswagen-Kalender von Fotograf Holger Klaes enthält jede Menge stimmungsvoller Motive der Schloss-Stadt. So etwa von der Johanniskirche, der Friedenskapelle in Voßhagen, einem Fachwerkhaus aus der Außenortschaft Wüste, von der Vorsperre und der Altstadt. Das Titelbild zeigt das Schloss mit der Hückeswagen-Fahne. Kalender zum Preis von 18 Euro gibt’s noch in der Bergischen Buchhandlung und in der Postagentur am Bahnhofsplatz.