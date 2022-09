Hückeswagener Gerd Kups wird 85 Jahre : Liebe zum Fußball ist immer noch da

Großberghausen Der ehemalige Jugendleiter des RSV 09 Hückeswagen und Schützenbruder feiert am Sonntag seinen 85. Geburtstag. Die Gemeinschaft und der Zusammenhalt im jeweiligen Verein waren ihm immer wichtig.

Die Leidenschaft zum Ballsport hatte ihn schon sehr früh gepackt. Als jüngstes von vier Kindern wurde er am 4. September 1937 in Neue Welt an der Peterstraße geboren. Die Kindheit war schön – zumindest soweit der Zweite Weltkrieg das zuließ. „Wir hatten so gut wie nichts zu essen, und wenn die Sirenen gingen, mussten wir in den Bunker, den es in Neue Welt gab“, erinnert sich Kups. So oft es ging, schaute er den älteren Spielern des Raspo beim Training auf dem damaligen Sportplatz Morgenstern an der Peterstraße zu. „Ich habe immer die Bälle wiedergeholt und zurückgeschossen“, berichtet er lachend. Einmal holte ihn der damalige Trainer auf den Platz. „Ich sollte erst den Pfosten, dann die Latte treffen. Und es hat geklappt“, berichtet der 84-Jährige von diesem unvergessenen Erlebnis.