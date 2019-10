Wahl der SPD-Bundesspitze : Hückeswagener Genossen wollen Esken und Walter-Borjans

Hückeswagen Die SPD-Mitglieder stimmen derzeit über die neue Doppelspitze der Bundespartei ab. In der Schloss-Stadt scheint sich ein Favoriten-Paar herauskristallisiert zu haben.

Für Wachs, Schriftführer der im Frühjahr neu in Hückeswagen etablierten Jusos, kamen letztlich nur zwei der insgesamt sechs Duos in Frage: Christina Kampmann und Michael Roth oder Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Kampmann / Roth seien jung und (eher) links. „Sie haben Erfahrungen in Außenpolitik, Digitalisierung und diskutieren kontrovers und offen über ihre Meinungen und haben gute Ideen zur Änderungen innerer Strukturen“, betont Wachs. Esken / Walter-Borjans hätten Regierungserfahrung, seien links, digital versiert und stünden letztlich für soziale Gerechtigkeit und eine Bekämpfung des Raubtierkapitalismus. „Genau diese beiden Punkte können die Partei weiterbringen“, sagt der Hückeswagener Juso. „Mit einem linken Programm, einem Ende der großen Koalition und der Rückkehr zu sozialdemokratischen Themen können wir auch wieder mittelfristig Wahlen gewinnen.“ Daher sei das Duo Esken / Walter-Borjans am besten für den Vorsitz geeignet.

Ditmar Jaeger, mit einer Unterbrechung seit 1961 in der SPD, gibt ebenfalls diesem Duo seine Stimme. „Es muss was passieren bei uns“, stellt der Hückeswagener klar. Seit Jahren werde in der Partei alles nur schöngeredet, aber letztlich ohne Wirkung. Entsprechend müsse ein Schlussstrich gezogen werden – auch bei der Groko. Jaeger sähe es am liebsten, die SPD würde aus der Koalition mit der Union aussteigen, glaubt aber nicht daran unter einem Vorsitz von Esken und Walter-Borjans. Dennoch sind diese beiden seine Favoriten für die Ämter an der Spitze der Bundes-SPD: „Die Jusos stehen komplett hinter ihnen, und sie werden junge Leute mit reinziehen.“ Denn die SPD braucht offenbar gerade junge und frische Ideen.