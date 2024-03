Stadtverwaltung Hückeswagen Im Gebäudemanagement „knirscht’s“ personell

Die personelle Lage gerade im Gebäudemanagement der Stadtverwaltung ist prekär. Das machte jetzt dessen Leiter Dieter Klewinghaus im Bauausschuss deutlich – und er lieferte die Begründung gleich mit: „Wir hatten noch nie so viele Projekte gleichzeitig zu betreuen, wie jetzt.“ Das wirkt sich auch auf die aktuellen Großprojekte aus – abgesehen von Klewinghaus sind fünf Architekten und ein Techniker für den Neubau des Feuerwehrhauses, die Sanierung der Hauptschulturnhalle samt Sanierung und Anbau der Sportplatz-Kabinen sowie der Erneuerung des Kunstrasens an der Schnabelsmühle, die Vorbereitung für die Sanierung der Montanusschule, den OGS-Neubau an der Grundschule Wiehagen (womöglich in Verbindung mit dem Bau einer neuen Dreifachturnhalle) und den Schloss-Umbau inklusive des Umbaus der Verwaltungsräume im ersten Stock des Bürgerbüros am Bahnhofsplatz eingesetzt.