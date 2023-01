Hückeswagener Sport Der SC Heide träumt von Höherem

Er ist erst 19 Jahre alt, aber war schon so was wie der Jamal Musiala des SC Heide. Sam Kirschsieper war ein Stürmer, der aus der Ersten nicht mehr wegzudenken war und in seiner ersten Saison für den Hückeswagener A-Ligisten gleich 24 Tore erzielte – in gerade einmal 18 Spielen. Dazu gab das Nachwuchstalent noch die Vorlagen für 21 weitere Treffer des SCH und war im Angriff die spielbestimmende Figur der Grün-Schwarzen. Der offensive Bayern- und Nationalelf-Mittelfeldspieler ist für beide Teams ähnlich wichtig. Doch während Musiala bei den Münchenern bleibt, hat Kirschsieper den SC Heide nach einem halben Jahr bereits wieder verlassen. Mit seinen Toren und Assists hat der 19-Jährige natürlich auf sich aufmerksam gemacht und den SCH zum Hinrunden-Ende Richtung FC Remscheid verlassen. Dort spielt er in der Landesliga und damit zwei Klassen höher.