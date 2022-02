Erster verkaufsoffener Sonntag des Jahres in Hückeswagen : Frühlingsfest mit Gartenmarkt und Autos

Das Frühlingsfest (hier ein Foto von 2019) soll viele Menschen in die Innenstadt locken. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Für Sonntag, 6. März, 13 bis 18 Uhr, lädt die Hückeswagener Werbegemeinschaft auch zu einem verkaufsoffenen Sonntag ein. Zu gewinnen gibt es Blumen und Karussellfahrten.

Nach der Aufhebung der 2G-Regel und der Kontrollpflicht im Einzelhandel freuen sich die Händler umso mehr auf den ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres am 6. März. Die Werbegemeinschaft hat für das Frühlingsfest bereits ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt. „Gartenmarkt und Frühlingsblumen sind unsere Hauptthemen, die Elektromobilität kommt als weiteres Sonderthema hinzu“, kündigt ihr Sprecher Bernd Lammert an.

Der Sonntag soll nach den kalten Wintermonaten und pandemiebedingten Einschränkungen endlich wieder zu einem entspannten Stadtbummel für die ganze Familie einladen. Dazu wollen nicht nur die Händler Aktionen und Rabatte in ihren Geschäften anbieten. Auf der Island- und Bahnhofstraße werden Blumen- und Markthändler ihre Stände aufbauen, die Pflanzen und Blumenzwiebeln, aber auch Gartenmöbel und Insektenhotels anbieten. „Vöpels Greenhouse“ wird mit einer Outdoor-Grillausstellung und dem Food-Truck in die Innenstadt kommen.

Schlendern, stöbern, bummeln – nach den coronbedingten Einschränkungen der vergangenen Monate dürfte das vielen Hückeswagenern und auswärtigen Gästen sicher gut gefallen. Foto: Heike Karsten

Info Pendelbus zur Innenstadt Pendelverkehr Der Hückeswagener Bürgerbus wird zum Frühlingsfest am Sonntag, 6. März, als zusätzlichen Service einen Pendelverkehr einrichten. Haltestellen Angefahren werden die Bürgerbus-Haltestellen Johannesstift, Wiehagen, Dierl, Fürstenberg und Kleineichen. Zeiten Die genauen Abfahrtszeiten und Haltestellen werden noch bekanntgegeben.

Die heimische Küche kann am 6. März getrost kalt bleiben, denn das Frühlingsfest bietet eine gute Auswahl an Speisen und Getränken an, darunter Backfisch, Reibekuchen, Suppe, Antipasti, Crèpes, Kekse und süße Baumstriezel.

Da keineswegs nur Männerherzen beim Thema Auto höherschlagen, berät die BEW beim Frühlingsfest zum Thema E-Mobilität und Ladestationen für das eigene Zuhause, die Autohäuser Bergland und Kaltenbach stellen Elektrofahrzeuge aus. Abgerundet wird das Thema durch weitere Aussteller: „Das Zweirad-Center Lambeck ist mit E-Bikes vor Ort, und der GHW-Klettergarten bietet in der Stadt Probefahrten mit dem Segway an“, zählt Bernd Lammert weiter auf.

Natürlich hat die Werbegemeinschaft bei ihrer Planung auch an die Kinder gedacht. Zwei Kinderkarussells laden zum Mitfahren ein – und der Neye-Express nimmt die jüngsten Besucher auf seine Rundfahrten durch die Stadt mit. Die Fahrten im Neye-Express werden von Spielwaren Heinhaus und Schmuck Lammert gesponsert und sind für die Kinder daher kostenfrei.

Zum Frühlingsfest sollen dann auch die Krokusse in den Schaufenstern erblühen, die in den vergangenen zwei Wochen für einen guten Zweck erworben werden konnten. Alle Blumen-Paten, deren Krokusse weiß blühen, gewinnen einen Einkaufsgutschein im Wert von zehn Euro.

Eine weitere Gewinnchance haben die Besucher des Frühlingsfests bei der Blumenstrauß-Aktion der Werbegemeinschaft. Dazu wurden Bonbons mit Gewinnzetteln präpariert, die in den Geschäften zum Naschen einladen. Mit den Bonbons lässt sich jeweils eines von insgesamt 40 Blumenbouquets aus dem Blumenfachgeschäft Koch gewinnen. „Warum sollen nur die Erwachsenen etwas gewinnen können?“ dachten sich Bernd Lammert und Uwe Heinhaus. In diesem Jahr holen die an der Bahnhofstraße benachbarten Geschäftsleute auch die jüngsten Stadtbesucher ins Boot. „Es gibt gesonderte Bonbons für die Kinder, die damit Freifahrtscheine für eine Karussellfahrt gewinnen können“, erklärt Bernd Lammert.

Das Frühlingsfest zieht sich bis in die obere Islandstraße, wo das Kultur-Haus Zach zu einem Blumenmarkt mit Café und Waffelbäckerei einlädt. In Kooperation mit der Hückeswagener Friedhofsgärtnerei Schmidt verkauft der Trägerverein verschiedene Frühlingsblumen und -schalen. Zusätzlich präsentiert die Hückeswagener Orchideen-Gärtnerei Neuhaus eine farbenfrohe Auswahl verschiedenster Orchideen. „Natürlich sind am Stand auch praktische Tipps zur Pflege inklusive“, kündigt Stefan Noppenberger vom Trägerverein an.

Für das Frühlingsfest mit verkaufsoffenem Sonntag wird die Bahnhofstraße am 6. März bereits am frühen Morgen gesperrt, damit Teilnehmer ihre Verkaufsstände aufbauen können. Das Ordnungsamt bittet die Anwohner der Island- und Bahnhofstraße daher, ihre Fahrzeuge am Samstagabend nicht mehr auf der Straße zu parken.