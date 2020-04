Hückeswagener Gärten : Der Frühling kommt auch trotz Corona

Info

Foto: dpa-tmn/dpa/Kai Remmers

Frühling In der Natur herrscht Aufbruchstimmung. Auch wenn es immer noch mal wieder ungemütlich werden kann, bereiten die Gartenfreunde doch ihren Rasen, ihre Beete und Hecken auf das Frühjahr vor. Da gibt’s viel zu tun. Der erste Rasenschnitt steht an. Es wird gedüngt, die Blumenkübel gesäubert und bepflanzt, hier und da neue Erde verteilt. Es soll alles schön hergerichtet sein, wenn die Temperaturen zuverlässig ansteigen und die Terrasse in Beschlag genommen werden kann.

Aufruf Schicken Sie uns ein Foto von ihrem Garten, wie Sie sich auf den Frühling vorbereiten. Die schönsten Fotos möchten wir veröffentlichen. Mail an hueckeswagen@bergische-morgenpost.de