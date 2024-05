Fredi K. Roß ist als Heimatforscher und Buchautor bekannt Wortgewandter Hückeswagener wird 90

Geboren wurde Fredi K. Roß am 30. Mai 1934 in Sprockhövel als Ältester von sieben Geschwistern. Der Vater arbeitete als Anstreicher, während seine Mutter die Kinder versorgte. 1939 wurde sein Vater als Soldat eingezogen und kam erst nach Kriegsende 1946 aus Amerika zurück. Während des Krieges wurde die Familie evakuiert, wie sich der Jubilar erinnert. „Wir kamen an den Bodensee und haben übers ganze Dorf verteilt geschlafen. Das war nicht so schön“, berichtet er von dieser Zeit der Entbehrungen. Nach Kriegsende ging die Familie zurück nach Sprockhövel, wo es kaum Wohnungen gab. „Wir sind in eine Baracke gezogen, wo die Betten voller Wanzen waren“, sagt Roß.