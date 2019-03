Jahresversammlung: Frauengemeinschaft dankt den vielen Helfern

Die älteste Frauengemeinschaft Deutschlands ist froh, so viele helfende Hände in den eigenen Reihen zu haben. Entsprechend groß war die Liste derer, die bei der Jahresversammlung durch die Vorsitzende Beate Knecht (r.) und den Präses Pastor Marc D. Klein (l.), geehrt wurden. Foto: Monika Wedekind

Hückeswagen Auch im Jubiläumsjahr zum 175-jährigen Bestehen der ältesten Frauengemeinschaft Deutschlands, gab es während der Jahresversammlung jede Menge Ehrungen verdienter Mitglieder und lobende Worte für deren unermüdlichen Einsatz.

Nach dem umfangreichen Jahresbericht, der auch den Jubiläumsfesttag vor fünf Wochen noch einmal Revue passieren ließ, stand im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung der Dank an all die fleißigen Hände, die bei der enormen Arbeit der Frauengemeinschaft nicht müde werden zu helfen. „Gerade die Mitarbeiterinnen im Besuchsdienst, die die Verbindung zu allen Mitgliedern halten, zum Beispiel durch die Verteilung der monatlichen Mitgliederzeitschrift, haben daran einen hohen Anteil“, berichtet Beate Knecht.

Eine besondere Ehrung erhielt Ehrenmitglied Christel Lütgenau für 30 Jahre Mitarbeit im Vorstand. Renate Rösner wurde als Mitarbeiterin verabschiedet; sie gab ihre Tätigkeit aus gesundheitlichen Gründen an Marianne Beier ab. 18 Mitgliedern dankte Beate Knecht für ihre langjährige Treue zur Frauengemeinschaft – 25 Jahre dabei sind Beate Grund, Juliana Hinsken, Ursula Krömer, Brunhilde Schmitz, Maria Thiel und Ursula Winkel. Seit 40 Jahren bei der katholischen Frauengemeinschaft in Hückeswagen dabei sind Hannelore Biesenbach, Doris Breitkopf, Hiltrud Heider und Annegrete Stahl. Bereits ein halbes Jahrhundert Mitglied sind Karin Bach, Hermine Lennartz und Gabriele Schibisch. Vor 60 Jahren traten bei Christel Buß, Marlies Dornseifer, Inge Scheider und Marianne Schröter. Hiltrud Materna wurde sogar für 65-jährige Mitgliedschaft geehrt. Sie alle erhielten ebenfalls eine Urkunde und ein kleines Präsent.

Zum Schluss berichtete Elisabeth Kusche anschaulich über ihren vierwöchigen Aufenthalt in Indien. Sie konnte sich so ein Bild über die Notlagen dort machen und besuchte unter anderem Mädcheninternate, die seit Jahren von der Hückeswagener Frauengemeinschaft finanziell unterstützt werden.

Bevor die Versammlung beendet wurde, gab die Vorsitzende noch weitere Höhepunkte im Jubiläumsjahr bekannt: So steckt die Vorbereitung der Modenschau am 12. April in der „heißen Phase“; Karten zu zehn Euro sind nur noch in den Geschäften Sessinghaus, la figura und Albus zu bekommen.