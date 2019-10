Neubau Löwen-Grundschule in Hückeswagen : Fraktionen wollen Generalunternehmer

Neubau Löwen-Grundschule in Hückeswagen

Hückeswagen Der Neubau der Löwen-Grundschule im Brunsbachtal soll nicht von der Stadt organisiert werden.

Mit großer Mehrheit unterstützen die Fraktionen den Vorschlag von Architekt und Stadtverwaltung, den Neubau der Löwen-Grundschule an einen Generalunternehmer zu vergeben. Der soll die Gewerke an Fachunternehmen vergeben und die Arbeiten koordinieren. Die FaB sieht den Vorschlag dagegen kritisch. Sie befürchtet, dass nach ausgelaufener Betriebserlaubnis zum 1. Januar 2022 im alten Gebäude an der Kölner Straße etwas passieren könnte. Außerdem stelle sich die Frage, ob die Schule nicht schon vor Ablauf der Betriebserlaubnis unterm Hintern zusammenbreche, gab Oliver Junginger im Schulausschuss zu bedenken. Zudem verdiene ein Generalunternehmer Geld damit, dass seine Subunternehmer möglichst billig arbeiten. Das wirke sich auf die Qualität der geleisteten Arbeit aus.