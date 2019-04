Neustart : Sabine Winkler kehrt hinter die Kamera zurück

Die Hückeswagener Fotografenmeisterin Sabine Winkler hatte zwar in ihrer einjährigen Auszeit hin und wieder fotografiert, jetzt will die 51-Jährige aber wieder häufiger hinter der Kamera stehen. Wenn auch nicht mehr in dem Maße, wie zu ihrer Zeit als Besitzerin eines Fotostudios. Foto: Winkler

Hückeswagen Die bekannte Hückeswagener Fotografenmeisterin Sabine Winkler kann wieder für Arbeiten gebucht werden. Die Auszeit in den vergangenen zwölf Monaten nach dem Verkauf ihres Fotostudios im Island hatte sie vor allem genutzt, um den „Akku“ wieder aufzuladen und soziale Kontakte wiederzubeleben.

Der Job kann einen Menschen noch so sehr erfüllen und Spaß machen, doch mitunter kommt der Tag, an dem ein Schlussstrich gezogen werden muss. Oder zumindest ein vorübergehender. Bei Sabine Winkler war das so. Die Fotgrafenmeisterin, die 30 Jahre lang in Hückeswagen ein Fotostudio betrieb, ehe sie es zum 1. Mai 2018 an ihre Mitarbeiterin Jasmin Feike übergab, hatte sich im vorigen Jahr in eine Auszeit begeben – um endlich mal aufzutanken und sich um die Familie zu kümmern. Seitdem ist es ruhig geworden um Sabine Winkler. So ruhig, dass manche Hückeswagener überrascht waren, wenn sie sie in der Stadt trafen. „Ich wurde immer wieder gefragt, wie das ,Renterleben’ sei, und habe nicht selten gehört, dass ich doch nach Ibiza oder Mallorca ausgewandert sei“, erzählt die gebürtige Bottroperin im Gespräch mit unserer Redaktion. Zwar sei sie 2018 in der Tat auf den Balearen gewesen, „aber ich besuche dort jedes Jahr für eine Woche eine Freundin“.

In den zurückliegenden zwölf Monaten hat Sabine Winkler die freie Zeit ausgekostet, auch wenn sie den einen oder anderen Fotoauftrag angenommen hatte. „Ich brauchte die Auszeit“, stellt die Hückeswagenerin klar. Sie habe sich in der Zeit neu kennengelernt und vor allem viele Kontakte, die in den Jahren der beruflichen Selbstständigkeit auf der Strecke geblieben waren, wieder aufgebaut. „Das habe ich sehr genossen“, versichert sie. Das sei eine neue und vor allem sehr wichtige Lebensphase gewesen.

Am 1. April 1987 hatte sie als gerade einmal 20-Jährige das Fotogeschäft Ruprecht an der Islandstraße übernommen, das in den Arkaden nahe des jetzigen Weber-Denkmals untergebracht ist; heute befindet sich dort das Café-Bistro bei Sandra. Ein Praktikum in einem Fotostudio in ihrer Heimatstadt Bottrop hatte Anfang der 80er-Jahre ihre Leidenschaft für die Porträtfotografie geweckt. 1983 begann Sabine Winkler eine Ausbildung zur Fotografin im Fotoatelier am Rathaus, seither ist dieser Beruf gleichzeitig auch Berufung. Über die Abendschule machte sie später ihren Meistertitel.

Kaum hatte sie die Lehre beendet, bekam sie die Chance, das Hückeswagener Fotostudio zu übernehmen. Das gehörte bis dato den Eigentümern des Bottroper Fotoateliers, und Sabine Winkler war als Angestellte schon zuvor einmal in der Woche im Island im Einsatz. 17 Jahre betrieb sie das Geschäft in den Arkaden, dann wechselte sie auf die gegenüberliegende Seite ins ehemalige Haushaltswarengeschäft „Luhn“.

Doch intensive 30 Jahre hinter der Kamera forderten irgendwann ihren Tribut, so dass sich Sabine Winkler entschied, ihr Fotostudio zu verkaufen, eine Auszeit zu nehmen und nur noch „in abgespeckter Form zu fotografieren“. Jetzt hat sie ihren „Akku“ soweit aufgeladen, dass sie wieder mehr arbeiten möchte. Auch wenn sie klarstellt: „Nicht mehr in dem Maße wie vorher.“ Gebucht werden kann die Fotografenmeisterin für Porträtfotos von Mensch und Tier, für Hochzeiten, von Kindergärten und Schulen, auch können Bewerbungsfotos bei ihr in Auftrag gegeben werden. Dafür sei sie mobil unterwegs: „Ich baue mein Studio nach Absprache mit den Kunden dort auf, wo sie es gerne hätten“, sagt sie. Wer die Fotografin buchen will, kann sich per E-Mail an sie wenden unter info@fotografiesabinewinkler.de.

Ihren Beruf macht sie auch weiterhin aus und mit Liebe. Sabine Winkler versichert: „Mir geht’s gut, ich bin gesund und habe Spaß an meinem Beruf.“